Schleswig-Holstein eyaletindeki Lübeck Körfezi'nde, özellikle Großenbrode sahilinde görülen denizanalarının ölümden sonra bile yakıcı özelliklerini koruyabildiği açıklandı. Yüzlerce denizanasının aynı anda kıyıya sürüklenmesi, bu sıra dışı olayın nedenini de gündeme getirdi.

YÜZLERCE DENİZANASI SAHİLE SÜRÜKLENDİ

Baltık Denizi kıyılarında yürüyüş yapanlar, kumların ve sığ suların yüzlerce denizanasıyla kaplandığını gördü. Pembe ve kırmızı tonlarıyla dikkat çeken canlıların bazıları kıyı boyunca birbirine oldukça yakın şekilde birikti.

Almanya'nın Kiel kentindeki GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi'nden deniz biyoloğu Ina Stoltenberg, bu canlıların büyük olasılıkla bilimsel adı Cyanea capillata olan ve yakıcı denizanası olarak bilinen türe ait olduğunu belirtti.

Stoltenberg'e göre denizanalarının toplu halde sahile vurmasının başlıca nedeni rüzgar ve deniz akıntıları. Akıntılara karşı güçlü biçimde yüzemeyen bu canlılar, karaya doğru esen rüzgarların etkisiyle kıyıya sürüklenebiliyor.

Uzman, benzer olayların yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte daha sık görülebildiğini, sonbahardan kış aylarına kadar bazı sahillerde yoğun denizanası birikimleri yaşanabileceğini ifade etti.

ÖLDÜKTEN SONRA BİLE YAKABİLİYORLAR

Sahile vuran denizanalarıyla ilgili en önemli uyarı ise canlıların dokunaçlarından kaynaklanıyor. Deniz biyoloğu Stoltenberg, denizanalarının yakıcı hücrelerindeki zehrin hayvan öldükten sonra da bir süre etkisini sürdürebildiğini açıkladı.

Bu nedenle kumların üzerinde hareketsiz duran veya ölmüş gibi görünen denizanalarına dokunmak, ciltte yanma hissine ve tahrişe neden olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle çocukların ve evcil hayvanların sahile vurmuş denizanalarından uzak tutulmasını öneriyor. Denizanasıyla temas edilmesi halinde etkilenen bölgenin ovuşturulmaması, şiddetli ağrı veya alerjik reaksiyon belirtilerinde ise tıbbi yardım alınması gerekiyor.

Baltık Denizi kıyısında yaşanan olayın, rüzgar ve akıntıların etkisiyle ortaya çıkan doğal bir süreç olduğu belirtilirken, sahilde görülen denizanalarının ölü olsalar bile güvenli kabul edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.