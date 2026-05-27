Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kıyı bölgelerine akın eden milyonlarca yerli turist, şu günlerde hiç beklemediği bir doğa olayıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle Kuzey Ege sahillerinde ve Marmara'nın genelinde yoğun şekilde görülmeye başlanan Pusula Deniz Anası (Chrysaora hysoscella), serinlemek için suya girenlerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Uzmanlar, denizin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşları su yüzeyindeki hareketlere karşı pürdikkat olmaya çağırıyor.

MAVİ SULARIN ARTIK YENİ BİR SAHİBİ Mİ VAR? KORKUTAN TAHMİN

Normal şartlarda bu kadar sık ve yoğun şekilde kıyılarımıza yaklaşmayan bu canlıların ani istilası, akıllara "Neler oluyor?" sorusunu getiriyor. Bilim insanlarına göre mavi sularımızı kuşatan bu tehlikenin arkasında, doğanın dengesini bozan iki büyük etken yatıyor. Küresel iklim krizinin tetiklediği ani deniz suyu sıcaklığı değişimleri ve insan eliyle denizlere bırakılan atıklar, bu zehirli türün kıyılarımıza kadar göç etmesine ve hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor.+

KAHVERENGİ GÖRÜNTÜSÜNE ALDANMAYIN

Üzerindeki pusulayı andıran kahverengi çizgileriyle oldukça estetik, bir o kadar da ürkütücü görünen bu canlı, aslında tam bir biyolojik silah niteliği taşıyor. Dokunaçlarında yer alan mikroskobik kapsüller, insan tenine değdiği ilk saniyeden itibaren şiddetli bir yanma hissi, kalıcı kızarıklık ve ağır tahrişlere yol açabiliyor.

Olası bir temas anında kulaktan dolma bilgilere inanarak bölgeye asla tatlı su değdirmemek gerekiyor; çünkü tatlı su zehrin derinin altına çok daha hızlı nüfuz etmesine neden oluyor. Sahillerde hem kendinizin hem de sevdiklerinizin tatilini kabusa çevirmemek adına, suda görülecek şüpheli her kahverengi karaltıdan hızla uzaklaşılması ve acil durumlarda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem arz ediyor.