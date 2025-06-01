Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde şu an etkili olan güneşli havaya aldanılmaması konusunda uyarı yapıldı. Kısa süre içerisinde birçok bölgede yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.

HANGİ BÖLGELER RİSK ALTINDA?

Yapılan değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleriyle birlikte Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç), Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA BELİRGİN DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarında genel bir değişiklik beklemediğini belirtti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece arasında artış öngörülürken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Doğu Anadolu’nun batısında ise güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgârlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.