Yeni çalışma haftası sakin bir jeomanyetik tabloyla başlayacak. Meteorolojik analiz verilerine göre, 14 Eylül Pazartesi günü Kp endeksinin 3,7-4 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Manyetik fırtına seviyesinin ise Kp 5'ten itibaren başlaması öngörülüyor.

15 Eylül Salı günü de jeomanyetik aktivitenin düşük seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle haftanın ilk iki gününde önemli bir manyetik hareketlilik beklenmiyor.

16 EYLÜL'DE HAREKETLİLİK ARTABİLİR

Tahminlere göre 16 Eylül Çarşamba günü Güneş kaynaklı aktivitede artış yaşanabilir. Kp endeksinin 5 seviyesine yaklaşması, zayıf düzeyde bir manyetik fırtınanın meydana gelme ihtimalini gündeme getiriyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre jeomanyetik aktivitedeki değişimin hafta ortasında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

GÜNEŞ'İN GEÇMİŞİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN HİPOTEZ

Öte yandan Güneş'in geçmişine ilişkin dikkat çekici bir bilimsel çalışma gündeme geldi. Türkiye'deki Ege Üniversitesi'nden gökbilimci Mutlu Yıldız'ın yürüttüğü modellemeler, genç Güneş'in milyarlarca yıl önce Dünya'dan çok daha büyük bir gezegeni yutmuş olabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanı, Güneş'in erken dönemine ilişkin farklı senaryoları inceledi. Modeller arasında, yıldızın Dünya'nın yaklaşık 5 ila 10 katı kütleye sahip bir gezegeni bünyesine kattığı senaryonun mevcut verilerle daha fazla örtüştüğü belirlendi.

GÜNEŞ'İN İÇİNDE KİMYASAL İZ KALMIŞ OLABİLİR

Söz konusu hipotez, Güneş'in bazı sıra dışı özelliklerine de açıklama getirebilir. Bilim insanları uzun süredir Güneş'in dış katmanlarının bazı modellerle uyuşmayan yapısını ve benzer yıldızlara kıyasla yüzeyindeki düşük lityum miktarını inceliyor.

Yapılan hesaplamalara göre Güneş tarafından yutulduğu öne sürülen gezegen, yıldızın içerisinde kalıcı bir kimyasal iz bırakmış olabilir. Araştırmacı, gelecekte yapılacak gözlemlerin bu izlerin tespit edilmesine yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.