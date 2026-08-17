Çalışan e-postayı istifa etmek için değil, iş yerinde yaşadığı sorunları anlatmak amacıyla gönderdiğini savunarak dava açtı. Yerel mahkemeler çalışanı haklı bulsa da dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, e-posta ve diğer delilleri birlikte değerlendirerek iş sözleşmesinin çalışan tarafından sona erdirildiği sonucuna ulaştı.

MAHKEMELER ÇALIŞANI HAKLI BULDU

Üst düzey yönetici, iş yerinde son dönemde baskıya maruz kaldığını ve rızası dışında primlerinin düşürüldüğünü belirterek şirket sahibine e-posta gönderdi. Mesajında yaşadığı süreç nedeniyle manevi olarak yıprandığını ve yorulduğunu ifade etti.

İşveren bu mesajı istifa olarak değerlendirdi ve yöneticinin iş sözleşmesini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden sona erdirdi. Bunun üzerine İş Mahkemesine başvuran çalışan, e-postasında istifa etme iradesinin bulunmadığını, yalnızca yaşadığı mağduriyeti ve rahatsızlığını dile getirdiğini savundu.

İş Mahkemesi, mesajda açık bir istifa iradesinin bulunmadığına karar vererek çalışanı haklı buldu. Dosyanın taşındığı Bölge Adliye Mahkemesi de bu değerlendirmeyi değiştirmedi ve çalışana kıdem ile ihbar tazminatı ödenmesi yönündeki karar geçerliliğini korudu.

YARGITAY KARARI BOZDU

İşverenin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşındı. Yüksek Mahkeme, alt mahkemelerden farklı bir sonuca ulaştı. İncelemede yalnızca “Manen yıprandım, yoruldum” sözleri değil, e-postanın tamamı, işverenin verdiği yanıt ve dosyadaki tanık ifadeleri birlikte ele alındı.

Yargıtay, bütün deliller değerlendirildiğinde iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshedildiğinin anlaşıldığına hükmetti. Çalışanın ayrıca çalışma koşullarından kaynaklanan haklı bir nedenle sözleşmeyi kendisinin feshettiği yönünde bir iddiasının bulunmadığına dikkat çekildi.

Bu değerlendirmeyle alt mahkemelerin çalışan lehine verdiği karar bozuldu. Yöneticinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiğine karar verildi. Böylece doğrudan “istifa ediyorum” ifadesinin kullanılmadığı e-posta, dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde iş sözleşmesini çalışanın sona erdirdiğinin kabul edilmesinde belirleyici oldu.