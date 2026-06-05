Siber güvenlik uzmanları ve hukukçular, son dönemde artış gösteren yeni nesil bir telefon dolandırıcılığı yöntemine karşı vatandaşları uyardı.

Rastgele numaraları arayan dolandırıcıların, hat açıldığında karşı taraftan özellikle "Evet" ya da "Hayır" gibi onay veya ret kelimelerini koparmaya çalıştığı belirtildi.

Kaydedilen bu seslerin, yapay zekâ teknolojileriyle işlenerek dijital onay mekanizmalarında ve sahte sözleşmelerde delil olarak kullanılabileceği ifade ediliyor.

TEK BİR KELİMEYLE GELEN DİJİTAL ONAY TEHLİKESİ

Siber güvenlik alanında çalışan uzmanlar, dolandırıcıların telesekreter veya sesli imza sistemlerini manipüle etmek için bu yönteme başvurduğunu belirtiyor.

Telefonu açan kişilere genellikle "Sesimi alabiliyor musunuz?", "Beni duyuyor musunuz?" ya da "X şahsıyla mı görüşüyorum?" gibi doğrudan kısa cevap vermeye zorlayan sorular yöneltiliyor.

Alınan "Evet" veya "Hayır" ses kayıtları, daha sonra ses taklidi yapan yapay zekâ araçlarına veri olarak yükleniyor ya da doğrudan sesli onay gerektiren dijital sözleşmelerde kullanılabiliyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE İSPAT ZORLUĞU

Hukukçular ise ses kaydı yoluyla yapılan onayların yasal olarak tek başına bir taahhüt oluşturmasa da, mağdurlar için uzun ve yıpratıcı bir ispat sürecine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Sahte onay kayıtları sebebiyle kişilerin borçlandırıcı işlemlerle karşı karşıya kalabileceği ve bu durumun yargı aşamasında ciddi bir yük oluşturacağı ifade ediliyor.

TELEFON GÜVENLİĞİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, bu tür mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için şu önlemlerin alınmasını öneriyor:

Net Kelimeler Yerine Cümle Kurulmalı: Tanınmayan numaralardan gelen çağrılara yanıt verirken "Evet" veya "Hayır" yerine, "Buyurun", "Kiminle görüşüyorum?" gibi açık uçlu ifadelerin tercih edilmesi gerekiyor.

Şüpheli Aramalar Uzatılmamalı: Arayan kişinin kurumsal bir kimlik sunamaması veya ısrarla belirli soruları tekrarlaması halinde görüşmenin derhal sonlandırılması önem arz ediyor.

Kurumsal İletişim Kanalları Kullanılmalı: Banka veya resmi kurum adı kullanılarak yapılan şüpheli aramalarda, telefonun kapatılarak ilgili kurumun resmi müşteri hizmetleri numarasının bizzat aranması tavsiye ediliyor.