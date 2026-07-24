Hayatın koşturmacası içinde hepimiz zaman zaman durulur, enerjimizin tükendiğini hissederiz. Ancak depresyon, sadece birkaç gün süren bir moral bozukluğu ya da geçici bir keyifsizlik hali değildir. O, kişinin düşünce yapısını, duygularını ve hatta fiziksel hareketlerini kelepçeleyen, profesyonel destek gerektiren ciddi bir ruh sağlığı mücadelesidir.

Ne yazık ki toplum olarak bu durumu çoğunlukla bir "anlık mutsuzluk" gibi görme eğilimindeyiz. Çevremizdeki insanların acısını hafifletmek, onları bir an önce ayağa kaldırmak için iyi niyetle kurduğumuz bazı cümleler ise bu süreçteki kişilerin yükünü hafifletmek yerine daha da ağırlaştırabiliyor.

TESELLEİ EDERKEN YARALAMAK

Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Çelik, depresyonun kesinlikle bir irade eksikliği ya da karakter zayıflığı olmadığının altını çiziyor. Çoğumuzun refleks olarak söylediği "Kafana takma, geçer", "Biraz pozitif düşünmeyi dene", "Herkesin dertleri var" ya da "Güçlü olmak zorundasın" gibi kalıplaşmış sözler aslında fayda sağlamaktan çok uzak.

Bu tarz klişeler, depresyonla mücadele eden kişiye destek olmaktan ziyade, onun anlaşılamadığını ve dertlerinin küçümsendiğini hissettiriyor. Dr. Çelik’in de belirttiği gibi; depresyondaki birine "Neden toparlanmıyorsun?" demek, bacağı kırık bir insana "Neden koşmuyorsun?" diye sormaktan farksızdır. Ortada iradeyle çözülemeyecek, biyolojik ve psikolojik bir bariyer vardır.

İYİLEŞMENİN GERÇEK ANAHTARI ORTAYA ÇIKTI

Peki, sevdiklerimize gerçekten yardımcı olmak için ne yapmalıyız? Bu sürecin asıl ilacı, onlara akıl vermek ya da hazır reçeteler sunmak değil; sadece empati kurabilmek ve güvenli bir liman olmaktır. Karşı tarafı yargılamadan, sadece onun yanında olduğunuzu hissettirmek en büyük destektir.

"Gerçekten zorlandığını görebiliyorum", "Seni dinlemeye hazırım", "Bu yükü tek başına taşımak zorunda değilsin" ya da "Senin için ne yapabilirim?" gibi samimi yaklaşımlar, kişiye yalnız olmadığını fısıldar ve iyileşme gücü verir.

Depresyon; iş hayatından aile ilişkilerine kadar her alanı baltalayabilen ciddi bir durumdur. İyileşmek bir gecede olmaz; bu bir yolculuktur ve zaman alması son derece normaldir. Toplum olarak ruh sağlığı konusundaki farkındalığımızı artırdığımızda ve yargılayıcı değil, destekleyici bir dil seçtiğimizde, sevdiklerimizin yaşam kalitesine ve tedavi sürecine en büyük katkıyı sağlamış olacağız.