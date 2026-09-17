Geri çağırma kararı, Fransa hükümetinin tehlikeli ürünleri duyurduğu RappelConso sistemi üzerinden 15 Eylül’de yayımlandı. Uyarı, Aldi France mağazalarında 27 Ağustos ile 11 Eylül 2026 tarihleri arasında satışa sunulan 1 kilogramlık tavuk nuggetlarını kapsıyor.

İKİ PARTİ İÇİN UYARI YAPILDI

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin parti numaraları 1P26236 ve 5P26237 olarak açıklandı. Her iki partinin de son tüketim tarihi 16 Eylül 2026 olurken, ambalajlarda FR85233001 sağlık işaretinin bulunduğu belirtildi. Ürünlerin Fransa genelindeki Aldi mağazalarında satışa sunulduğu bildirildi.

Ürünlerde tespit edilen Campylobacter bakterisi, kontamine gıdanın tüketilmesinden yaklaşık 2 ila 5 gün sonra belirtilere yol açabiliyor. En sık görülen şikâyetler arasında ishal ve karın ağrısı bulunurken, bazı vakalarda ishal kanlı olabiliyor ve buna mide bulantısı ile ateş eşlik edebiliyor. Belirtiler çoğunlukla bir haftadan kısa sürede geçse de küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ağır seyrebiliyor.

SATIN ALANLARA İADE ÇAĞRISI

Fransız yetkililer, belirtilen parti numaralarına sahip nuggetların tüketilmemesini ve Aldi mağazalarına geri götürülmesini istedi. Ürünü iade eden tüketicilere ücretlerinin geri ödeneceği açıklandı.

Campylobacter yüksek sıcaklıkta etkisiz hale getirilebilse de geri çağırma kapsamındaki ürünler için resmi tavsiye tüketilmemesi yönünde. RappelConso, özellikle ürünü daha önce tüketen kişilerin takip eden günlerde ishal, karın ağrısı, mide bulantısı veya ateş gibi belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.