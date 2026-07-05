Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'nde bulunan bir sitede 23 yaşındaki Bora Dere evde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada evde bulunan 51 yaşındaki babası H.D., oğlunu sakinleştirmek ve kendine getirmek amacıyla müdahalede bulundu.
(Bora Dere)
Baba ile oğlu arasında yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşanan arbede esnasında Bora Dere bir anda hareketsiz kalarak yere yığıldı. Oğlunun tepki vermediğini ve bayıldığını fark eden baba H.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, genç yaştaki Bora Dere'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından Dere'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"Sakinleştirmek İçin Sıkıca Tuttum"
Olayın ardından acılı baba H.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hem babanın hem de hayatını kaybeden oğlunun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan babanın emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun kriz geçirdiğini, onu sakinleştirmek ve kendisine zarar vermesini önlemek amacıyla sıkıca tuttuğunu, ancak bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettiğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.