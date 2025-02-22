Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kayınpeder ile gelin arasında yaşanan ilişki nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) önceki gün 3 kez yayın durdurma cezası verdiği diziye bir kötü haber de mahkemeden geldi...

TORUNLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

'Halikarnas Balıkçısı' adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları da diziye tepki göstererek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme dizi hakkında durdurma kararı aldı.

Aile tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir.."