NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisi yayın hayatına başladığından beri türlü dertlerle uğraştı...

Dizi setinde çıkan yangınlar, sette vefat eden çalışan, RTÜK cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalar derken gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşıma göre 'Şakir Paşa Ailesi'nin 2. sezonu iptal edildi.

Altuntaş, iptal kararının sebebinin artan maliyetler olduğunu belirtti.

"ARTIK SERBESTSİNİZ"

Altuntaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Biraz önce açıklanan son dakika haberine göre Şakir Paşa Ailesi dizisi artan maliyetler nedeniyle iptal edildi."

"Dizinin yapım şirketi Medyapım NOW'da ekrana gelen proje için bekleyen oyunculara artık serbest olduklarını iletti. Dizi son yılların en olaylı yapımı olarak literatüre girdi."

"2 kez RTÜK'ten ceza alan, 2 kez setinde yangın çıkan, Şakir Paşa'nın torunlarının önce yayından kaldırtıp sonra yayınına izin verdiği dizinin Taki lakaplı yapım amiri Serkan Sükyan da Büyükada'da çekim hazırlığı sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti."

"Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy 'Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız' dedi."