Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana gündem olan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayını Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucu durduruldu. Dizinin yayınlanan bölümleri de internet ortamından kaldırıldı. Dizinin devam edip etmeyeceği merak edilirken dizinin yapımcısından yeni bir hamle geldi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün dizinin yapım şirketi torunların aldırdığı yasaklama kararına itiraz edecek.

Mahkeme itirazı kabul etmezse dizinin ekrandaki ömrü son bulacak. Geçen hafta RTÜK’ün de 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası verdiği dizinin ekibi yapım şirketinden gelecek haberi bekliyor.

Her şeyi mahkemenin Medyapım’ın itirazına vereceği karar belirleyecek.