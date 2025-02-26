Başrollerinde Vahide Perçin ve Fırat Tanış’ın yer aldığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisiyle ilgili yaşanan hukuki kriz çözüme kavuştu. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları tarafından açılan dava sonucunda yayından kaldırılan dizi, taraflar arasında sağlanan anlaşma ile tekrar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Mahkeme Kararıyla Yayın Durdurulmuştu

Ünlü edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) 8 torunundan 6’sı, dizinin aile bireylerinin özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle yapım şirketine karşı dava açmıştı. Mahkemenin aldığı tedbir kararı sonucu, dizi yayın akışından çıkarılmış, hatta resmi platformlardan tamamen kaldırılmıştı. Resmî YouTube hesabındaki tüm bölümler silinirken, Now TV’nin (eski Fox TV) internet sitesinden de dizinin tüm içerikleri kaldırılmıştı.

Aile ve Yapım Şirketi Anlaşmaya Vardı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yapım ekibi ile aile üyeleri ve avukatları Aydın Kurban arasında yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı. Dava açan aile üyeleri, mahkemeye sundukları feragat dilekçesiyle şikâyetlerini geri çekerken, mahkemenin dizinin yayınlanmasına yönelik verdiği yasak kararı da otomatik olarak ortadan kalktı.

Şakir Paşa Ailesi Yeniden Yayınlanacak

Mahkemeye yapılan feragat başvurusu sonrası "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, yeniden yayınlanmak üzere hazırlık sürecine girdi. Yayın takvimi henüz netleşmemiş olsa da dizinin izleyiciyle tekrar buluşması bekleniyor.