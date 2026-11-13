Dünyanın birçok ülkesinde günlük hayatın sıradan alışkanlıklarından biri olan sakız, bir ülkede oldukça sıkı kurallara tabi tutuluyor. Temizlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla yıllar önce harekete geçen ülke, sakızın ithalatını ve satışını yasakladı. Bu uygulama nedeniyle dünyanın en dikkat çekici yasaklarından biriyle anılmaya başladı.

YASAK 1992 YILINDA BAŞLADI

Güneydoğu Asya'da bulunan Singapur, 1992 yılında sakızın ithalatını ve satışını yasaklama kararı aldı. Kararın arkasında ise kamusal alanlarda yaşanan temizlik sorunları bulunuyordu.

Özellikle kaldırımlara, toplu taşıma araçlarına ve ortak kullanım alanlarına yapıştırılan sakızlar ciddi bir temizlik problemine dönüşmüştü. Sakız kalıntılarının temizlenmesinin zorlaşması ve toplu taşıma sistemlerinde neden olduğu aksaklıklar, yasağın hayata geçirilmesinde etkili oldu.

SAKIZ ÇİĞNEMEK TAMAMEN YASAK DEĞİL

2004 yılında yapılan düzenlemeyle belirli sağlık ve diş bakım amaçlı sakızların satışına izin verildi. Bu ürünler belirli koşullar altında eczanelerden temin edilebiliyor.

Öte yandan toplu alanlarda sakızın çiğnenmesi durumunda ağır para cezalarıyla sonuçlanabiliyor.