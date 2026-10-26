Günlük hayatta milyonlarca kişinin tükettiği sakızlar, mikroplastik kirliliği nedeniyle yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Eyalet meclisine sunulan yasa teklifi, yalnızca sakızları değil, mikroplastik içeren bazı kozmetik, temizlik ve gıda ambalajı ürünlerini de kapsıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde belirli ürünlerin satışına aşamalı olarak kısıtlama getirilebilecek.

SAKIZLARIN İÇERİĞİNDEKİ PLASTİKLER MERCEK ALTINDA

New Jersey Eyalet Meclisi'ne sunulan A5452 sayılı yasa teklifi, mikroplastiklerin çevreye yayılmasını ve insanların bu parçacıklara maruz kalmasını azaltmayı amaçlıyor.

Demokrat milletvekilleri Shama Haider ve Margie Donlon'un desteklediği düzenleme, üretiminde plastik esaslı maddeler kullanılan veya kullanım sırasında mikroplastik açığa çıkarabilen ürünleri hedef alıyor.

Geleneksel sakızların bir bölümünde çiğnenebilir yapıyı sağlayan sakız bazının üretiminde sentetik polimerler kullanılıyor. Bu maddeler, sakızların uzun süre esnek kalmasını sağlarken mikroplastik kirliliği açısından da tartışmalara neden oluyor.

Boyutları 5 milimetreden küçük olan mikroplastikler, çevrede uzun süre kalabilmeleri ve suya, toprağa ve besin zincirine karışabilmeleri nedeniyle bilim insanlarının üzerinde çalıştığı konular arasında bulunuyor.

ÜÇ YIL İÇİNDE SATIŞ YASAĞI GELEBİLİR

Yasa teklifinde, mikroplastik içeren ürünlere yönelik kısıtlamaların aşamalı olarak uygulanması öngörülüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıl üreticilerin ürünlerdeki mikroplastiklere ilişkin bilgileri açıklaması, ikinci yılda ise ilgili ürünlerin ambalajlarına İngilizce ve İspanyolca uyarılar eklenmesi planlanıyor.

Üçüncü yıldan itibaren belirlenen koşulları karşılamayan ürünlerin satışının yasaklanması gündeme gelecek. Ancak teklif, piyasadaki bütün sakızların otomatik olarak yasaklanacağı anlamına gelmiyor. Kısıtlamalar, düzenlemede tanımlanan mikroplastik içeriğine ve istisnalara göre uygulanacak.

Kurallara uymayan üretici ve satıcılara para cezası verilmesi de teklifin maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca mikroplastik kirliliğinin araştırılması ve azaltılması amacıyla 3 milyon dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

Teklif henüz yasalaşmadı. New Jersey'deki yasama sürecinin tamamlanması halinde düzenlemenin, sakızlar da dahil olmak üzere günlük tüketim ürünlerinin üretiminde ve satışında önemli değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor.