Meyve ağaçlarını saksılarda yetiştirmek, özellikle sınırlı dış mekan alanı olan ve öngörülemeyen hava koşullarına sahip bölgelerde, taze ürünlerin tadını çıkarma noktasında güzel bir alternatif sunuyor. Saksılarda meyve yetiştirmek veranda, balkon ya da küçük bahçeler gibi alanlarda bile verimli bir hasat elde etmenizi sağlayabilir. Bazı meyve ağaçları, kısıtlı alanlarda bile mükemmel bir şekilde gelişebilir ve bu da onları kompakt yaşam alanları için ideal hale getirir.

HANGİ MEYVE AĞAÇLARI SAKSIDA YETİŞİR?

Bir saksıya yerleştirilen meyve ağaçları verimli bir şekilde gelişerek,v lezzetli meyveler sunabilir. Royal Horticultural Society uzmanları, saksı içinde yetişmesi en uygun olan 10 meyve ağacını önerdi.

Elma ağaçları

Elma yetiştirmeyi hayal ediyorsanız, 'Discovery' ve 'Falstaff' gibi cüce elma ağaçları, saksılarda harika bir seçenek olabilir. Bahçe alanı kaplamadan lezzetli ve çıtır çıtır elmalar elde edebilirsiniz.

Armut ağaçları

'Conference' ve 'Concorde' gibi cüce armut ağaçları, saksıda rahatça yetişir ve bol miktarda tatlı, sulu armut verir. Bu ağaçlar küçük boyutlarına rağmen yüksek verim sağlayarak bereketli bir hasat verir.

İncir ağaçları

'Brown Turkey' gibi incir ağaçları saksılarda mükemmel bir şekilde gelişir ve Akdeniz tatlarını evinize getirebilirsiniz. Kökleri sınırlı olduğunda daha iyi meyve verirler.

Erik ağaçları

Erik yetiştirmeyi seviyorsanız, 'Victoria' ve 'Opal' gibi cüce erik ağaçları, küçük alanlar için mükemmeldir. Öte yandan kendi kendine verimli oldukları için sadece bir ağaçla bile meyve elde edebilirsiniz.

Kiraz ağaçları

Kendi kirazınızı yetiştirmek isteyenler için 'Stella' ve 'Sunburst' cüce kiraz ağaçları harika bir tercihtir. Saksılarda rahatlıkla yetişir ve tatlı, sulu kirazlar verir.

Yaban mersini çalıları

Yaban mersini, saksılarda yetişmesi çok kolay olan bir bitkidir. Asidik toprak isteyen bu bitkiler, saksılarda daha kolay kontrol edilir. 'Northcountry' veya 'Chippewa' gibi çeşitler, lezzetli yaz meyveleri sunar.

Şeftali ağaçları

'Garden Lady' ve 'Peregrine' gibi cüce şeftali ağaçları, saksılarda sağlıklı bir şekilde yetişir. İç mekanda yetiştirildiklerinde tozlaşma için yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Kayısı ağaçları

Kayısı ağaçları, 'Tomcot' ve 'Moorpark' gibi cüce çeşitlerle saksılarda mükemmel şekilde yetişir. Güneşli bir ortamda daha iyi gelişir ve meyve vermesi için elle tozlaşma yapılması gerekebilir.

Zeytin ağaçları

Zeytin ağaçları, bahçenize Akdeniz havası katmanın harika bir yoludur. Saksılarda gelişir ve sıcak yaz günlerinde zeytin üretirler. Dayanıklı zeytin ağaçları, sıcak havalarda bile verimli olabilir.

Nektarin ağaçları

'Nectarella' gibi cüce nektarin ağaçları, saksılarda yetişmeye uygun mükemmel bir seçimdir. Şeftali gibi, nektarinler de güneşli bir ortamda büyür ve saksılarda başarılı bir şekilde gelişir.

SAKSIDA MEYVE YETİŞTİRME İPUÇLARI

Meyve ağaçları saksıda yetiştirilirken, açık alanda yetiştirmekten biraz daha fazla özen ve bakım gerektirir. Uzmanlara göre saksıdaki meyve bitkilerinize başarılı bir hasat elde etme şansı verir. Bu önerilere dikkat edin:

Meyve bitkilerinizi tam güneşe yerleştirin. Bu, bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlar. Meyve ağaçlarını bolca sulayın, ancak sulama arasında kompost yüzeyinin tamamen kurumasına izin verin. Toprağın kuru kalması önemlidir. Dayanıklı meyve ağaçlarını kışın dışarıda bırakın. Ancak, hassas türleri kışın koruyacak şekilde saksılarınıza örtü ekleyebilirsiniz. Köklerin sıkışmasını önlemek için her yıl saksıyı değiştirin. Eğer saksı büyüklüğü uygun hale geldiyse, her iki yılda bir yüzde 30 oranında toprakla budama yapabilirsiniz.