Evde bitki yetiştirmek yaşam alanlarına huzur katıyor ancak saksı çiçeklerinin bakımı zaman zaman ciddi bir özen isteyebiliyor. Son dönemde kimyasal gübre ve ilaçlardan uzak durmak isteyen bitki severler, çareyi mutfaktaki doğal mucizelerde arıyor. Bugüne kadar duyduğunuz kahve telvesi, muz kabuğu veya tarçın formüllerini bir kenara bırakın; şimdilerde yeşil yaprakların dostu yepyeni bir trend konuşuluyor. Bitki forumlarında hızla yayılan bu sıra dışı yöntem, saksı toprağına sadece bir diş sarımsak gömmekten geçiyor. Kulağa ilk başta tuhaf gelse de bu pratik uygulama, bitkilerini doğal yollarla korumak isteyenlerin kısa sürede favorisi haline geldi.

SAKSIYA SARIMSAK NASIL UYGULANIR?

Yöntemin sırrı, sarımsağın doğasındaki güçlü bileşenlerde saklı. Kabuğunu hiç soymadan hazırladığınız bir diş sarımsağı, bitkinin hassas köklerine zarar vermeyecek şekilde saksının en kenar kısmına yerleştiriyorsunuz. Toprağın yaklaşık 3-4 santimetre derinliğine gömdüğünüz sarımsak, burada adeta gizli bir koruyucu görevi üstleniyor. Sarımsağın görevini tamamlaması ve toprağa fayda sağlaması için 2 ila 3 hafta kadar kalması yeterli oluyor. Bu sürenin ardından sarımsağı topraktan geri çıkararak işlemi tamamlayabiliyorsunuz.

KÜÇÜK BİR DİŞ SARIMSAK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Doğal bir antiseptik olan sarımsak, keskin kokusu ve özü sayesinde bitki severlerin en büyük kabusu olan yaprak bitlerini ve saksı çevresinde uçuşan mantar sivrisineklerini hızla uzaklaştırıyor. Aynı zamanda toprakta oluşabilecek zararlı mantar hastalıklarının gelişimini sınırlandırırken, kimyasal ilaçların aksine toprağın faydalı mikrobiyal dengesine hiçbir zarar vermiyor. Özellikle evcil hayvanların veya çocukların bulunduğu evlerde, bitkileri tamamen kimyasalsız ve güvenli bir yolla korumak için harika bir alternatif sunuyor. Eğer sizin de saksı çiçeklerinizde solma veya toprağında sineklenme varsa, kimyasal ürünlere sarılmadan önce bu doğal yönteme mutlaka şans vermelisiniz.