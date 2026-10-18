Özellikle sıcak havalarda toprağın hızla kurumasına karşı gündeme gelen bu yöntem, basitliğiyle dikkat çekiyor. Süngerin gözenekli yapısından yararlanılarak toprağın nemini daha uzun süre korumak hedefleniyor.

SÜNGER SAKSININ DİBİNDE SU DEPOSU GÖREVİ GÖRÜYOR

Yöntemin temelinde bulaşık süngerinin su emme özelliği bulunuyor. Saksıya toprak doldurulmadan önce tabana yerleştirilen temiz ve kullanılmamış sünger, sulama sırasında aşağıya ulaşan suyun bir bölümünü bünyesinde tutabiliyor.

Böylece süngerin küçük bir su deposu gibi çalışması ve tuttuğu nemi zamanla çevresindeki toprağa bırakması amaçlanıyor. Bu uygulama, özellikle sulamalar arasında toprağın hızla kuruduğu durumlarda nem kaybını azaltmak amacıyla tercih ediliyor.

SÜNGERİN GÖZENEKLİ YAPISINDAN YARARLANILIYOR

Bulaşık süngerlerinin gözenekli yapısı, suyu emmelerini ve bir süre tutmalarını sağlıyor. Saksının alt bölümüne yerleştirilen sünger de aynı özellikten yararlanılarak kullanılıyor.

Ancak süngerin tuttuğu suyun köklere ne ölçüde ulaşacağı, kullanılan toprağa ve bitkinin türüne göre değişebiliyor. Ayrıca saksının dibinde uzun süre su birikmesi kök çürümesine yol açabileceğinden, yöntemin drenaj deliklerini kapatmadan uygulanması ve aşırı sulamadan kaçınılması önem taşıyor.