Evinde veya balkonda bitki besleyenlerin en büyük çilesi, bir anda yaprak döken, sararan ya da bir türlü açmak bilmeyen "küskün" çiçeklerdir. Pahalı kimyasal gübrelere ve vitamin takviyelerine çuvalla para harcamadan önce mutfağınızdaki o mucizevi malzemeye göz atmanız gerekiyor. Çiçekçilerin ve peyzaj uzmanlarının yıllardır bir sır gibi sakladığı bu pratik yöntem sayesinde, kurumak üzere olan bitkiler bile adeta yeniden doğuyor.

TOPRAĞIN PH DENGESİNİ ANINDA DEĞİŞTİRİYOR

Çiçeklerin küsmesinin ve yapraklarının sararmasının en temel nedeni, toprağın zamanla mineralini kaybetmesi ve vitamin açısından fakirleşmesidir. Saksının dibine eklenen sadece 1 bardak kuru kahve telvesi (veya toz haline getirilmiş yumurta kabuğu), toprağın azot, potasyum ve fosfor ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Toprağa yavaş yavaş nüfuz eden bu doğal karışım, köklerin hava almasını sağlarken su tutma kapasitesini de artırıyor. Böylece bitki, ihtiyacı olan besini doğrudan köklerine çekerek kısa sürede yeni tomurcuklar vermeye başlıyor.

NASIL UYGULANMALI?

İşlemin etkisini katlamak için dikkat edilmesi gereken tek bir altın kural var: Kullanacağınız malzemeyi doğrudan toprağın en üstüne yığmak yerine, hafifçe toprağı havalandırıp köklere çok yaklaşmadan karıştırmak.

Ayda sadece bir kez saksı dibine ekleyeceğiniz 1 bardak kahve telvesi veya iyice ezilmiş yumurta kabuğu tozu, ardından vereceğiniz can suyuyla birleştiğinde mucizeler yaratıyor. Yaprakları canlanan, rengi koyulaşan ve cıvıl cıvıl açan çiçeklerinizle evinizin havası bir anda değişecek.