Karadeniz devinin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği tarihi hamleyle Türkiye'ye adım atan Mohamed Salah için sınırları aşan bir gelişme gündeme geldi. BBC’de görev yapan tanınmış Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud’un paylaştığı bilgilere göre, 34 yaşındaki yıldız futbolcu ve ailesi için Türk vatandaşlığı süreci başlatıldı.

İddiaya göre Salah; eşi Magi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşlığına kabul edilecek. İlgili bürokratik işlemlerin süratle yürütüldüğü ifade edilirken, dünya çapındaki süperstar için Türkiye’de görkemli bir vatandaşlık töreninin düzenlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

'DEVLET ÜSTÜN MADALYASI VERİLECEK'

Haberin detaylarında, Salah’ın Türkiye’ye gelişinin yalnızca saha içi sportif başarıyla sınırlı kalmadığı, ülke imajına ve ekonomisine sağladığı katma değerin de takdir topladığı aktarıldı.

Mısırlı gazeteci Al-Kaoud; yıldız futbolcunun Türk futbolunun uluslararası alandaki marka değerini yukarı taşıması, Orta Doğu başta olmak üzere dünya çapında Türkiye'nin spor ve turizm elçisi konumuna gelmesi sebebiyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılacağını öne sürdü.

MISIRLI YETKİLİLER TRABZON'A ÇIKARMA YAPTI

İddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida da Karadeniz'e gelerek Trabzonspor Kulübü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bordo-mavili kurmaylarla bir araya gelen ve tesisleri gezen Abo Rida, ardından milli takımın kaptanı Mohamed Salah ile özel bir görüşme yaptı.

Salah transferinin Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkilere de büyük bir ivme kazandırdığına işaret eden Hany Abo Rida, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: