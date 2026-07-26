Beşiktaş Salah transferi için artık gün sayıyor… Siyah beyazlıların dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah için hazırladığı sözleşme teklifinin mali detayları netleşti. BeIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Teklifte Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu sunulduğu belirtildi.

40 MİLYON EUROYU BULUYOR

İmaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun kazancı bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşacak. Beşiktaş'ın Mohamed Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacak.