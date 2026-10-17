Trabzonspor belki de tarihin en iyi transferlerinden birini yaptı. KuPS futbolcuları maçtan sonra Mısırlı yıldızın formasını almak için birbiriyle yarıştı. Salah’ı rakamlar tam anlatamıyor. Yine de Trabzonspor’da 10 maçta 8 gol ve 4 asiste ulaşıp, bu sezonun en iyi transferi oldu. 34 yaşındaki yıldız, Trabzonspor’u başka bir seviyeye taşıdı. Salah’ın Trabzon’a katkılarının aksine Liverpool, onun boşluğunu bir türlü dolduramadı.

MUMLA ARIYORLAR

İngiliz kulübü Victor Munoz’u transfer etmesine rağmen, İspanyol kanat oyuncusu Salah’ı mumla arattı. Teknik Direktör Andoni Iraola da bu pozisyonda Hollandalı Cody Gakpo, genç İngiliz Rio Ngumoha ve hatta Paris Saint-Germain’den yeni transfer edilen Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola da dahil olmak üzere birçok oyuncuyu denedi. Ancak hiçbiri henüz Mısır kralının meşru halefi olarak kendini ispatlayamadı.