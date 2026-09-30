Dünya futbolunda birçok istatistik dikkat çeker ama böylesi gerçekten “Yok artık” dedirtiyor. Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah, 1’den 90’a kadar olan dakikaların 89’unda bir kez ağları havalandırdı. 34 yaşındaki süper star, sadece 9. dakikada gol atamadı.

Salah, Trabzonspor formasıyla bu rekoru da kırmak istiyor. Mısırlı yıldız, Trabzonspor’la şu ana dek 6 maça çıktı ve 7 gol atmayı başardı. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan İbrahimovic ve Luis Suarez, kariyerinde her dakikada gol attı. Salah, bu efsanelerin arasında yer almayı hedefliyor