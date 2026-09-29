Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın milli takımdan ayrılma gerekçesiyle ilgili flaş iddia ortaya atıldı.

Suni çim korkusu nedeniyle milli takımdan ayrıldığı öne sürülen Salah'ın aslında yeni doğan oğlunu korumak için izin aldığı iddia edildi.

SALAH'IN OĞLU İÇİN VİRÜSTEN KAÇTI

Trabzonspor'un 34 yaşındaki Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı'nın Sudan ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. Salah'ın suni çim zeminde sakatlanma korkusu nedeniyle milli takımdan affını istediği öne sürülmüştü.

Mısırlı gazeteci Muhammed Shabana, katıldığı canlı yayında Salah'ın milli takımdan ayrılma gerekçesinin farklı olduğunu öne sürdü.

Shabana, "Suni çim korkusu tamamen bir yalandır, FIFA zaten bu sahalara onay vermektedir" diyerek Salah'ın izin talebinin arkasında ailesine yönelik bir neden olduğunu iddia etti.

YENİ DOĞAN OĞLUNU KORUMAK İSTEDİ

Mısırlı gazeteci, Salah'ın yeni doğan oğlu Leil'i Sudan'da yayıldığı öne sürülen bir virüsten korumak istediğini belirterek, "Muhammed Salah, bağışıklık sistemi zayıf olan küçük oğlu Leil'i bu virüsten korumak ve onunla vakit geçirmek için özel izin aldı" ifadelerini kullandı.

İki kız çocuğu bulunan Salah, eylül ayının başında üçüncü kez baba olmuştu. Mısırlı yıldızın oğluna Leil, kızlarına ise Mekka ve Kayan isimlerini verdiği öğrenildi.

AİLESİNİ TRABZON'A GETİRECEK

Trabzonspor'a transfer olduktan sonra bir süre ailesinden ayrı kalan Salah'ın, ailesini Trabzon'a getirmesi bekleniyor. Mısırlı yıldızın ailesiyle birlikte yaşayacağı villadaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ailesinin Trabzon'a geleceği bildirildi.