Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Frencevaros'u konuk etti. Bu karşılaşmada Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bordo-mavili takım forması altında ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Maç öncesi en çok konuşulan isim ise minik taraftar Isaac Kearney oldu. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromu olan Kearney, daha önce Muhammed Salah'a olan sevgisiyle futbol dünyasının dikkatini çekmişti.

Kearney, dün Trabzon'a getirildikten sonra Salah'la antrenmanda buluştu. Maç günü ise tribünlerde taraftarları selamladı ve Salah'la birlikte 'üçlü' çekti.

Minik taraftar, Salah'ın seremoniye çıkmasını izledikten sonra maçı da tribünden takip etti.