Mohamed Salah transferi ile dünyada ses getiren bordo mavili ekip, golcü de harekete geçti.

Napoli ile yol ayrımına gelen Romelu Lukaku, transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilmişti. Adı üç büyükler ile anılan Belçikalı golcü için Trabzonspor da devreye girdi.

TEK RESMİ TEMAS

Corriere Dello Sport'un haberine göre bu yaz ilk ve en somut teklif Türkiye'den Trabzonspor'dan geldi. Ancak Lukaku bu teklife pek sıcak bakmadı. Aynı zamanda, iyi geçen Dünya Kupası performansı nedeniyle, bazı Amerikan kulüpleri de ilgilenmeye başladı.

Atlanta United'ın istediği Lukaku için diğer MLS takımları da devreye girdi. 12 milyon euro civarında maliyeti olan Lukaku için somut girişim Trabzonspor'dan gelse de bu teklif reddedildi. Haberin detayında Chelsea'nin sonraki satıştan %40 payı olduğu ve Lukaku için Suudi Arabistan kulüplerinin de arka planda devrede olduğu aktarıldı.

Lukaku'nun Avrupa'dan teklif beklediği, teklif gelmemesi halinde ise takımda kalacağı öğrenildi.