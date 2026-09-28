Trabzonspor’daki performansıyla bütün dünyada ses getiren Salah, Angola maçından sonra Milli Takım kampını terk etti. Neden? İşte krizin perde arkası: Trabzonspor’daki başarısının temel nedeni takım arkadaşlarının ona yardım etmesi ve sağ kanattan ceza sahasına serbestçe girme özgürlüğü tanınması. Mısır’da ise durum tamamen tersi.

SAHADA TEK BAŞINA KALDI

Teknik Direktör Hassan, Salah’ı Mustafa Zico’nun yanında ikinci forvet olarak sahaya sürdü. Sağ kanatta ise Haissem Hassan yer aldı. Bu diziliş Salah’ı adeta boğdu. Ne sağ kanada gidebildi ne de ceza sahasında alan bulabildi. Üstelik Haissem ile pozisyon değişimi de yapılmadı. Takım arkadaşları da ona top vermedi, her şeyi tek başına üretmesini bekledi.