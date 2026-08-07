Trabzonspor ve Trabzon şehrinde dünya yıldızı Mohamed Salah'ın transferinin yarattığı heyecanın yankıları sürüyor... Mısırlı futbolcu şehre geldikten sonra yaptığı 'arsa teklifiyle' adından söz ettiren Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ise bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı 'teşekkür listesiyle' gündeme geldi.

Mohamed Salah'ın transferi için hazırladığı teşekkür listesinin ilk sırasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yazan Çebi, sırasıyla;

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

- Önceki Dönem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

- AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen,

- Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyük Aydın,

- AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Çebi'nin teşekkür listesinin son sırasında ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan için "Trabzonspor Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Bey'e ve değerli yönetim kuruluna, ayrıca bu büyük transferde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise "Trabzonsporumuza dünya yıldızı Mohamed Salah gibi önemli bir ismin kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere" şeklinde teşekkür etti.