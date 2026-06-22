FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Yeni Zelanda ile Mısır, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Mısır 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Finn Surman’ın golüyle devre arasına üstün giren Yeni Zelanda, ikinci yarıda Mısır’ın baskısına dayanamadı.

SALAH’TAN 1 GOL 1 ASİST

58. dakikada Mohamed Hany’nin pasında topla buluşan Mostafa Zico, yaptığı düzgün vuruşla kaleciyi mağlup ederek skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Salah şık bir plaseyle takımını öne geçirdi. Maçın 82. dakikasında Muhammed Salah’ın kullandığı kornerde kafa vuruşuyla topu filelere gönderen Trezeguet, farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmayı Mısır 3-1 kazandı.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonucun ardından Mısır puanını 4'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı. Grupta İran ve Belçika'nın da ikişer puanı bulunuyor.

Gruptaki son maçlarda Mısır, İran ile karşı karşıya gelecek. Yeni Zelanda ise Belçika ile mücadele edecek.