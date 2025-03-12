2024-25 sezonunda Liverpool ile muhteşem bir performans sergileyen Salah, PSG maçına kadar Ballon d'Or'u kazanma konusunda favori adaylardan biri olarak görülüyordu.

PSG’ye penaltılarla elenen Liverpool çeyrek finali göremeden elendi. Mısırlı yıldız maç sonunda gözyaşlarına hakim olamazken en büyük hayallerinden biri olan Ballon d'Or'u kazanma şansı da bir hayli azaldı.

SALAH’A GEÇİT YOK

2 maç sonunda uzatmalarla birlikte toplam 220 dakika boyunca sahada kalan Mohamed Salah, PSG kalesini neredeyse hiç tehdit edemedi. Mohamed Salah'ın karşısında oynayan Nuno Mendes ise karşılaşmanın yıldızlarından oldu. 22 yaşındaki genç sol bek, Salah'a karşı sergilediği performansla dünya gündemine oturdu.