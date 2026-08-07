Trabzonspor'un dünyada ses getiren transferi Mohamed Salah'ın kalacağı malikane ortaya çıktı.

Eşi benzeri zor görülen bir karşılama töreni ile ağırlanan Mısırlı Yıldız, şehre geldiği ilk günlerde bir otelin kral dairesinde konaklamaya alındı. 34 yaşındaki futbolcunun kalıcı evi de belli oldu.

Sabah'ın haberine göre Salah, ailesi ile birlikte Yalıncak mevkisindeki bir villayı beğendi. Villada gerekli tüm düzenlemeler yapıldı ve bordo-mavili oyuncunun ailesinin de çok kısa bir süre içerisinde Trabzon'a gelerek bu yeni yuvaya yerleşeceği öğrenildi.

120 metrekare alanı bulunan ve 45 metrekare balkonu olan giriş katında mutfak, salon, misafir odası, banyo, bulunuyor. Lüks villanın 1. katı da 120 metrekare. 1. katta 3 yatak odası, 3 banyo, ebeveyn suit (banyo + giyinme odası), çamaşır odası bulunuyor. Bahçe katında ise kullanım alanı 230 metrekare. Söz konusu katta ise sauna, spor salonu, kapalı havuz, kış bahçesi, çalışma odası, salon + mutfak, kiler, depo, teknik oda yer alıyor. 35 metrekarelik çatı katında ise sinema odası ve depolama alanı bulunuyor.

270 metrekare giriş bahçe ve 485 metrekare alt bahçesi bulunan lüks villanın özel havuz, ateş çukuru, bahçe mutfağı, duş alanı hobi bahçesi, çocuk oyun alanı da bulunuyor. Toplam arazisi 975 metrekare olan evde, akıllı ev sistemi, hoparlör ve kamera güvenlik sistemi, merkezi kontrol, doğalgaz + boyler sistemi, yerden ısıtma yer alıyor.