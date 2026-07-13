Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, rotasını yıldız takviyesine çevirdi.

Siyah beyazlılar, sol kanat için Trossard transferine yoğunlaşırken sağ kanada ise bir başka dünya yıldızını getirmeyi planlıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Mohamed Salah, Beşiktaş'a önerildi.

Siyah-beyazlı ekibin gündemine düşen bu tarihi transfer ihtimalinde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un haberinde göre, 34 yaşındaki futbolcunun menajeri, Beşiktaşlı yetkililerle yüz yüze resmi temaslar kurmak amacıyla İstanbul'a geldi. Salah'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarılırken görüşmeler de başladı.

Daha önce adı Fenerbahçe ile de anılan Salah'ın yıllık ücret beklentisi ile Beşiktaş'ın belirlediği ücret aralığında ciddi farklar bulunuyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde orta yol bulunması halinde imzalar atılacak.