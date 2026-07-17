Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş son olarak Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı.

Belçikalı yıldıza görkemli bir tören ile karşılama yapan siyah beyazlılar, bir başka dünya yıldızının daha peşine düştü.

MENAJERİ SİNYALİ YAKTI

Beşiktaşlı taraftarların transfer tezahüratlarıyla gündeme gelen Salah için menajeri Ramy Abbas'tan açıklama geldi. Siyah beyazlıların ilgisi üzerine konuşan Abbas "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz." dedi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Trossard'ın imza töreninde "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" tezahüratlarıyla yönetime çağrıda bulundu. İmza töreninde yapılan bu tezahüratlar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Başkan Serdal Adalı'nın da bu tezahüratları gülümseyerek karşılaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldızın menajerinin, İstanbul'a gelerek Salah'ı siyah-beyazlı kulübe önerdiği iddia edilmişti. Salah'ın 15 milyon euro yıllık ücret beklentisi olduğu aktarılırken siyah beyazlıların indirim durumunda imzaya sıcak baktığı öğrenildi.

YÖNETİMDEN İLK PAYLAŞIM

Trossard'ın imza töreninde taraftarın yaptığı çağrının ardından, Başkan Serdal Adalı duruma tepkisiz kalmamıştı. Salah'ın menajerinden gelen açıklamanın ardından siyah beyazlı yönetimden de paylaşım geldi.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, sosyal medya hesaplarından Salah yazılı paylaşım yaptı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirirken Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

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