Mohamed Salah, milli arada önce imajıyla konuşuldu. Sakallarını inceltip bıyıklarını belirginleştiren Trabzonspor’un yıldızı için Mısırlı taraftarlar, “3 ayda Türklere benzemeye başladı” yorumunu yaptı. Ardından sahneye golleriyle çıktı. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Mısır’ın Malavi’yi 5-0 yendiği maçta iki kez fileleri havalandırdı. Mısır Futbol Federasyonu’nun hesabına göre 70 gole ulaşan kaptan, 69 gollü Hossam Hassan’ı geride bıraktı.

2 GOLÜ SAYMAYAN FIFA 68 DİYOR!

Ancak FIFA’nın kayıtlarına göre Salah’ın gol sayısı 68. Farkın kaynağı, 2013’te Svaziland’la oynanan hazırlık maçı. Dönemin teknik direktörü Bob Bradley o karşılaşmada 10 oyuncu değişikliği yaparak izin verilen sınırı aştı. Bu nedenle FIFA maçı A milli karşılaşma olarak tanımadı ve yıldız futbolcunun o gün attığı iki gol kayıtlara girmedi. Buna göre bordo-mavili yıldızın Hassan’ı yakalaması için bir, geçmesi için iki gole ihtiyacı var.