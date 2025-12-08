Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 15. haftada konuk olduğu Leeds United'la 3-3 berabere kaldıktan sonra Teknik direktör Arne Slot tarafından yedek bırakılan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile ipler koptu.

Kulüpte istenmediğini söyleyen Salah, Arne Slot ile arasının açıldığını net bir şekilde ifade ederek ayrılık sinyali vermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Muhammed Salah, Arne Slot ve yönetimin kararıyla Liverpool'un Inter maçı kadrosuna alınmadı.

'BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI'

Maç sonu açıklama yapan Mohamed Salah ise, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullandı.