Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır, Angola ile karşılaştı. Maç boyunca gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Mohamed Salah, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak 61. dakikada yerini Zizo'ya bıraktı. Salah'ın oyundan alınması Mısır'da gündem oldu. Yoğun tepkilerin ardından açıklama geldi.

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, maçın ardından Salah'ın neden oyundan alındığına dair soruya yanıt verdi. Hassan, Salah'ın sakat olmadığını belirterek değişikliğin tamamen taktiksel olduğunu ifade etti.

Hassan, "Hayır, sakat değil. Mohamed Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor ve bu maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin doğal hakkıdır." dedi.