Mohamed Salah’ın Trabzonspor’a transferi, kentte futbolun yanı sıra farklı sektörlerde de dikkat çekici gelişmelere yol açmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun kentte oluşturduğu ilgi bu kez bir gayrimenkul satış ilanına yansıdı.

Trabzonspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park’ın yakınındaki Akyazı bölgesinde satışa sunulan 3 katlı villa için hazırlanan ilanda, Salah’ın ismi pazarlama unsuru olarak kullanıldı.

TRABZONSPOR STADI'NIN KARŞISINDA

31 milyon TL bedelle satışa çıkarılan villanın tanıtımında, taşınmazın stada yakınlığına özellikle vurgu yapıldı. İlanda potansiyel alıcılara “Mohamed Salah’a komşu ol” ifadesiyle seslenilirken, villanın Trabzonspor Stadı’nın karşısında bulunduğu belirtildi.

SALAH'IN ADI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Salah’ın Trabzon’da isminin kullanılması daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Kürtün’de bir yaylanın girişine “Salah Yaylası” yazılı tabela konulması sosyal medyada gündem olmuştu.