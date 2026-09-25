Trabzonspor taraftarının Mohamed Salah sevgisi, ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. Bir bordo-mavili taraftar, Salah’ın daha önce ziyaret ettiği yaylaya gelerek yıldız futbolcunun oturduğu belirtilen taşı görmek istedi.

Taraftar, bu amaçla yaklaşık 1200 kilometre yol katettiğini söyledi.

"BU TAŞI ANCAK ÖPERİM"

Taşın başına gelen taraftar, Salah’ın dünya çapındaki bir futbol yıldızı olduğuna vurgu yaparak, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Böyle büyük bir dünya yıldızı buraya oturmuş. Ben buraya popomu koyup oturamam, ancak bu taşı öperim.”

Ardından taşı öpen taraftar, “1200 kilometre yol geldim burayı görmek için” ifadelerini kullandı.