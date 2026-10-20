Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'da Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, gol krallığı yarışında tek başına zirvede yer aldı. Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 18 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'un gollerinden 8'ini Salah kaydetti.

Mısırlı oyuncu, UEFA Konferans Ligi'nde 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçında da 1 gol attı.

Krallıkta ilk sırada

Salah, Beşiktaş maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e yükselterek haftayı gol krallığı yarışında zirvede kapadı. Bordo-mavili futbolcuyu 7 golle Başakşehir'den Eldor Shomurodov, Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban ve Fenerbahçe'den Vedat Muric takip etti.

İç sahada coşuyor

Salah, bu sezon ligde 8 golünün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, Papara Park'ta oynanan 4 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı. Mısırlı yıldız, Galatasaray maçında 3, Başakşehir karşılaşmasında 2, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı.

Salah, deplasmandaki tek golünü ise Amed Sportif Faaliyetler maçında attı. Bordo-mavili futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile deplasmanda yaptıkları mücadelede de bir gol kaydetti.