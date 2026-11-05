UEFA Konferans Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor, bu akşam saat 20.45’te sahası Papara Park’ta Almanya temsilcisi Freiburg’u konuk etmeye hazırlanırken, gözler takımın dünyaca ünlü hücum silahı Mohamed Salah’a kilitlendi.

Bordo-mavililerin Avrupa macerasında sergilediği performansla fark yaratan Mısırlı yıldız, KuPS deplasmanında kazanılan 4-2'lik zaferde ve sahadaki 2-0'lık Hearts galibiyetinde rakip ağları birer kez havalandırmıştı. Alman ekibi karşısında da sahne alması durumunda Salah, bordo-mavili formayla UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk üç karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşayarak kulüp tarihine geçecek özel bir seriye imza atacak.

14 MAÇTA 10 GOL

Sezon başındaki sansasyonel transferinin ardından bordo-mavili formaya hızla adapte olan 34 yaşındaki usta forvet, ortaya koyduğu istatistiklerle parmak ısırtıyor. Trendyol Süper Lig’in ilk 10 haftalık periyodunda rakip filelere tam 8 gol bırakan Salah, Konferans Ligi’ndeki 2 golüyle birlikte toplamda 14 resmi müsabakada 10 gole ulaştı.

Karadeniz ekibinin en skorer ismi konumunda bulunan deneyimli futbolcu, takımın hücum aksiyonlarındaki liderliğiyle teknik heyetin en büyük kozu olmayı sürdürüyor.

TRABZON'DA SALAH FIRTINASI

Mısırlı süperstarın bu sezon sergilediği gol performansında en çarpıcı detay ise Trabzon'daki iç saha maçlarında sergilediği baskın oyun oldu. Bu sezon kaydettiği 10 golün 8'ini Papara Park'ta taraftarının önünde atan Salah, iç sahada adeta durdurulamaz bir güce dönüştü.

Trabzon'daki dev randevuda Galatasaray filelerine 3 gol bırakarak hat-trick yapan yıldız oyuncu; Başakşehir karşısında 2, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Hearts maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı. Salah, diğer 2 golünü ise deplasmanda KuPS ve Amed Sportif ağlarına gönderdi. Trabzonspor taraftarları, Freiburg karşısında da Mısırlı golcünün iç sahadaki bu etkileyici serisini sürdürmesini bekliyor.