Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü Mohamed Salah operasyonunu tamamladı. Bordo-mavili yönetim, serbest statüde bulunan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı.

KAP'a resmi bildirim yapıldı

Trabzonspor, transfer sürecini KAP'a yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'a geliyor

Bordo-mavili kulüp, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, yıldız futbolcunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesinin planlandığı belirtilirken, Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer ayrıntıların kulübün resmi iletişim kanallarından paylaşılacağı ifade edildi.

Dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yankı buldu. Başta İngiltere ve Mısır olmak üzere birçok ülkenin spor medyası, yıldız futbolcunun Süper Lig'e transferini manşetlerine taşıdı.

Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri

Liverpool formasıyla sayısız başarıya imza atan Mohamed Salah'ın bordo-mavili ekibe katılması, kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Mısırlı yıldız, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı ve sezonun futbolcusu ödüllerinin sahibi oldu.

Kariyeri başarılarla dolu

Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı isimlerinden biri olan Mohamed Salah, Premier Lig'de dört kez gol kralı, iki kez asist kralı olurken iki kez de sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Liverpool kariyerinde 442 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Kazandığı üç Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FA Cup ve üç İngiltere Lig Kupası zaferinde de önemli rol oynadı.