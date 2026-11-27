Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Muhammed Salah, galibiyette önemli rol oynadı. Beraberlik golünü atan Mısırlı futbolcu, ikinci golde de asisti yapan isimdi.

Salah, bu golle Konferans Ligi'ndeki gol sayısını üçe yükseltti. Süper Lig'de 12 maçta dokuz, Konferans Ligi'nde dört maçta üç gol atan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Ferencvaros karşılaşmalarıyla birlikte toplam 18 müsabakada görev yaptı ve 12 gole ulaştı.

AVRUPA'DA GOL ATTIĞI ÜÇ MAÇ DA KAZANILDI

Mısırlı futbolcu, Konferans Ligi'nde daha önce deplasmanda 4-2 kazanılan KuPS Kuopio ve iç sahada 2-0 kazanılan Hearts maçlarında birer gol atmıştı. CSKA Sofya karşısında da fileleri havalandıran Salah'ın gol bulduğu üç karşılaşmadan Trabzonspor galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde dördüncü hafta sonunda dokuz puanla sekizinci sırada yer aldı.