Beşiktaş Kulübü, Futbol Direktörü Önder Özen'in saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Önder Özen'in Salah sürecinde yaşananları anlatması bekleniyor.

SALAH’TAN GERİ DÖNÜŞ YOK

Beşiktaş uzun süredir Salah’ı transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyordu… Siyah beyazlı yönetim Mısırlı oyuncu ve menajerinden bugün için geri dönüş beklese Salah kanadından herhangi bir dönüş almadı.

Salah cephesinin, imaj hakları ve forma satışından pay gibi beklentilerini yukarı çekmesi siyah beyazlı yönetimden olumlu yanıt bulmadı. Yapabilecekleri en iyi teklifi sunduklarını belirten siyah beyazlı yetkililer Salah cephesinden haber beklese de henüz menajerinden bir geri dönüş yok.