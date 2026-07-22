Transfer sezonunun hızlı takımı Beşiktaş, Leandro Trossard'ın ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar, Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak için yoğun çaba harcıyor. Mısırlı yıldızın İstanbul'da yaşamaya sıcak bakması nedeniyle transferde bir adım önde olan Beşiktaş, ABD ve Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında.

DIABY'Yİ BEKLİYORLAR

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad, 34 yaşındaki yıldız için devrede. Ancak Suudi ekibinin transferi noktalaması için Moussa Diaby'nin vereceği kararı beklemek zorunda.

Haberin detaylarında Al Ittihad yönetiminin, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin geçtiğimiz ocak ayında İtalyan devi Inter'den aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak istemesiyle birlikte rotasını ilk olarak Salah'a çevirmişti. Ancak İtalyan ekibinin teklifinin reddedilmesinin ardından süreç uzadı ve gelinen noktada Diaby'nin takımda kalma isteğini yönetime bildirmesi, Suudi ekibinin Salah operasyonunu geçici olarak kilitledi.

Önümüzdeki günlerde Diaby'nin tutumunda bir değişiklik yaşanması halinde Suudi Arabistan temsilcisi Salah için kesenin ağzını açacak.