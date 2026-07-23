Yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanan Beşiktaş'ta, Mısırlı yıldız Mohamed Salah görüşmelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce taraflar arasında sağlanan prensip mutabakatının ardından, menajer komisyonunda pürüz çıkması üzerine askıya alınan süreçte yeni bir evreye geçildi.

Yıldız Oyuncu Sözünün Arkasında, Yönetim Teklifini Korumada

Edinilen bilgilere göre, siyah-beyazlı kurmaylar ile Mısırlı futbolcu arasında gerçekleşen son temasta Mohamed Salah’ın daha önce verilen söze ve ulaşılan uzlaşıya sadık kaldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de masaya koyduğu finansal pakette herhangi bir revizyona gitmediği ve duruşunu koruduğu belirtildi.

Transferin Önündeki Tek Engel: 6 Milyon Avroluk Menajer Talebi

Dev transferin resmiyete dökülmesini geciktiren ana faktörün ise menajer komisyonu olduğu öne sürüldü. Oyuncunun temsilcisinin, sezonluk bazda yaklaşık 6 milyon avroyu bulan ek bir ödeme talebinde bulunduğu iddia edildi. Yönetimin mevcut teklifini muhafaza ettiği bu süreçte, transferin kaderini menajer Abbas’ın vereceği son yanıt belirleyecek.

Siyah-Beyazlılarda Alternatif Rota: 3 Yıldız İsme Kanca

Transfere dair belirsizlik sürerken Beşiktaş’ın kadroyu güçlendirme mesaisini diğer kulvarlarda da sürdürdüğü kaydedildi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde yer alan diğer isimler ise şu şekilde: