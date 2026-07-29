Beşiktaş'ın bir süredir transferi için çaba harcadığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah için şimdilik girişimler durduruldu. Son teklifini oyuncu ve menajerine ileten Siyah-Beyazlılarda sportif direktör Önder Özen, net bir açıklama yaparak "Son çizgimizdeyiz ve başka teklif olmayacak" diyerek pazarlığa kapalı olduklarını duyurdu.

Transferi dünya futbol kamuoyu da yakından takip ederken; Özen'in açıklamaları global ölçekte ses getirdi. Öte yandan Beşiktaş son teklifinin masada olduğunu belirtirken, topu Salah'a atıp diğer transfer edilecek isimler için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFERİ RAFA KALDIRAN TALEP

Beşiktaş ve Salah arasında adeta arapsaçına dönen pazarlık sürecinde Siyah-Beyazlı yönetimin sabrını taşıran son noktanın, oyuncu ve menajerinin talep ettiği 'forma gelirleri' olduğu ortaya çıktı. Murat Özen'in haberine göre oyuncu tarafı; yurt dışında Mısır, Afrika ve İngiltere'deki forma satışlarından elde edilecek gelirin yüzde 100'ünü talep etti. Türkiye ve diğer ülkelerdeki forma satışlarından ise yüzde 50 pay istediği belirtildi.

Bahsi geçen rakamların, bonuslar dahil yıllık 20 milyon euroluk maaşın dahi üzerinde olabileceği ve Siyah-Beyazlı yönetimin de bu talepleri 'kırmızı çizgi' olarak belirlediği öğrenildi. Adalı ve kurmaylarının son yaptığı teklifi değiştirmeden masada bırakıp beklemeye geçtiği kaydedildi.