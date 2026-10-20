Futbolumuzun kalitesi belli. Beşiktaş, Türkiye şartlarına göre iyi bir teknik adam getirdi, iyi de oyuncular aldı. Hepsi tamam ama bir tarafta Salah ve arkadaşları var. 5-6 tane çöp alacağına veya orta sınıf futbolcu, Salah’ı al, yanına da ona uyacak oyuncuları yerleştir sana işi bitirir bu kadar basit. Adam yalnız iyi işler yapmakla kalmıyor 8-10 tane de faul kazandırıyor. Yeter ki yanındakiler Salah’a yardım etsinler. Mesela şu ana kadar Salah ve Trabzonspor’u yazdık, değil mi? Peki, şimdi ters çevirelim: Sahada Salah yok, bu Trabzonspor ne yapar? Bir de öyle bakalım. O zaman şampiyonluğa zor oynarlardı. Böyle giderse ve bu teknik direktör takımını biraz daha iyi tanırsa ki bu adam Türkiye’de futbolu ve takımları iyi biliyor, Trabzonspor finale kadar işi götürür. Beşiktaş’ın şu görüntüsüyle santrfor sorunu çözülmüş değil. Italiano’nun arkadaşı sahada çalışıyor gözüküyor ama ayaklarını çalıştırmaktan fazla çenesini çalıştırıp çok konuşuyor. Bence Italiano ona biraz fazla kıyak yapıyor. Oh’a haksızlık yapıyor. Benim fikrim tabii, uyarlar uymazlar. Trabzon’un şampiyonluğa oynaması, Türk futbolu için heyecanlı ve güzel bir renktir. İnşallah sonuna kadar götürürler ve götürecek gözüküyorlar. Ha sonunda olurlar olmazlar o ayrı bir konu. Onana iyi işler yaptı. O da şunu gösteriyor: Beşiktaş da pasif futbol oynamadı. Şu anda Türkiye’de Salah ayarında bir hücumcu yok. Diğer kulüplerin verdikleri paraya baktığında üst üste koyduğun zaman Salah Trabzon’a bedavaya gelmiş sayılır. Bence şu ana kadar bile parasını çoktan çıkardı. Hakem kolay maçı zaman zaman zora sokmaya kalktı. En az Trabzon’un iki pozisyonunu avantaj varken oynatmadı. Neden korkuyorlar? Maçı elden kaçırırız diye. Bir takıma vereceğin en büyük ceza goldür, sarı veya kırmızı kart değildir. Özellikle de sarı kart. Trabzon santrada ikiye bir yakalamış gole gidecek, rakibe sarı kart vermek için oyunu durduruyor. Orkun’un olmaması Beşiktaş’ı çok etkilemiş. Orkun bir Salah değil ama siyah-beyazlılar için önemli bir oyuncu.