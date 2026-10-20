İyi oynarken gol yersen moralin bozulur. Pas hataları, defansta az adamla yakalanma ve orta sahanın kaybolan koordinasyonunun olumsuzluklarını yaşamaya başlarsın. Ozan Tufan’ın attığı gol sonrası böyle bir ortam vardı Beşiktaş’ta. Forvet bölgesinde sadece Trossard oyuna ağırlığını koymaya çalışırken, Vlahovic ve Cerny ilk devre kayboldular. Üç hücumcu oyuncudan ikisi kötü oynarsa gol atmanız zora girer. Murillo’nun direkten geri gelen vuruşu dışında oyuna fazla ağırlığını koyamadığını gördük. Olaitan kritik anlarda çok ince pas denedi. Daha basit pas opsiyonlarına yönelse forvet oyuncuları daha etkili olabilirdi. Aral ve Muçi bağlantısı Trabzonspor’un en önemli yönüydü. Hücum başlangıçlarında öncelikle Salah’ın olduğu yeri arayan ev sahibi, çabuk ataklarda Beşiktaş’ı zorladı. İkinci yarının büyük bölümünde oyun Trabzonspor ceza sahası çevresinde geçti. Beşiktaş beraberlik için bütün hatları ile yüklendi ama Salah’ı unuttu. Onun atacağı gol için her şey uygundu Beşiktaş savunmasında. Az adamla yakalanırsan Salah cezayı keser. Beşiktaş takımı oyuncuları Süper Lig deplasmanlarında böyle zorlanıp puanları üçer üçer bırakırsa zirve hayal olur! Deplasmanda kritik anlarda ortaya çıkacak oyun ve oyuncular ile bu maraton koşulur. Yoksa büyük geçmiş olsun... Trabzonspor bileğinin hakkıyla kazanırken Onana çok önemli kurtarışlar yaptı.