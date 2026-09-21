Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, İngiltere'de hız ihlali yaptığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Salah'a ait Rolls-Royce marka araç, 27 Mart 2026'da Cheshire bölgesindeki Wilmslow'da hız kamerasına takıldı. Hız sınırının 30 mil (48 km/s) olduğu bölgede araç, 36 mil (58 km/s) hızla seyretti.

Cheshire Polisi, olayın ardından Salah'tan aracın sürücüsünün kim olduğunu bildirmesini istedi. Ancak Salah'ın bu bildirime yanıt vermediği ve sürücü bilgisi paylaşmadığı kaydedildi.

6 AY ARAÇ KULLANMAYACAK

Warrington Birleşik Ağır Ceza ve Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Salah, araç sürücüsünün kimliğini bildirmediği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkeme, Salah'a 6 ay araç kullanmaktan men cezası verdi. Ayrıca futbolcunun toplam 1.044 sterlin (yaklaşık 68 bin TL) ödemeye mahkum edildiği belirtildi.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 8 resmi maçta 7 gol ve 2 asist üreten Salah, toplamda 9 gole doğrudan katkı sağladı. Mısırlı yıldız, çıktığı her maçta taraftarın beğenisini kazanarak takımın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.