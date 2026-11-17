Mısır Milli Takımı'nda gol sayısını 70'e çıkaran Muhammed Salah, ülkesinin en golcü futbolcusu oldu. Salah'ın ulaştığı bu sayı, milli takım kampında kendisi için yapılan özel kutlamayla kutlandı.

Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Mısır, Malawi'yi 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 6. dakikada Nasser Maher, 10. dakikada Omar Marmoush, 39. dakikada Mohamed Hany ve 84. dakikada Salah kaydetti. Trabzonspor forması giyen Salah, duraklama dakikalarında penaltıdan bir gol daha bularak maçın skorunu belirledi.

HOSSAM HASSAN'I GERİDE BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte milli takımdaki gol sayısını 70'e çıkaran Salah, 69 golü bulunan eski Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan'ı geride bıraktı. 34 yaşındaki yıldız için özel bir kutlama gerçekleştirildi. Kutlamada üzerinde 70 yazılı özel bir pasta hazırlandı.